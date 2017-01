Wallace, do Taubaté, entra na lista dos melhores do 1º turno na Superliga

Esportes

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou, nesta segunda-feira, as seleções masculina e feminina do turno da Superliga de vôlei 2016/2017. Após o fim da primeira fase da competição, foram conhecidos os melhores jogadores de cada posição, de acordo com as estatísticas oficiais da entidade.



E o Vôlei Taubaté, atual quarto colocado na primeira fase do torneio, teve o oposto Wallace lembrado na listagem, como o melhor na lista do ataque.



Os centrais Maurício Souza (Campinas) e Ialisson (Canoas), ambos ex-Taubaté, os ponteiros Bob (Montes Claros) e Douglas Souza (Sesi), o líbero Thales (Canoas) e o O levantador William (Cruzeiro) foram os outros atletas na lista da melhor equipe.

A seleção do primeiro turno entre as meninas ficou com a levantadora Macris, a oposto Paula, as centrais Carol e Roberta, as ponteiras Tandara e Thaís e a líbero Léia.

Após a pausa para as festas de final de ano, a Superliga Nacional volta neste final de semana. O Funvic/Taubaté, do técnico Cézar Douglas, recebe o Castro, neste sábado, às 18h30, no ginásio do Abaeté.