Vôlei Taubaté vence em casa e já pensa no Montes Claros

Esportes

- 11:04

Taubaté



Jogando em casa na noite desta quarta-feira, o Vôlei Taubaté venceu o Bento Vôlei por 3 a 0 no ginásio do Abaeté, pela quinta rodada do segundo turno da Superliga Nacional masculina.



A partida começou com a equipe de Cezar Douglas forçando o saque, dificultando o trabalho do adversário inclusive no setor receptivo e fechou o primeiro set em 25 a 20. O segundo set começou com a equipe do Bento agredindo mais no saque dificultando a armação das jogadas para a Funvic Taubaté. Com isso, os visitantes ficaram à frente no placar até o final do set e finalizando em 25 a 21 para empatar o jogo.



O terceiro set teve um início mais equilibrado. As equipes alternavam na liderança do placar. Com bom aproveitamento nos bloqueios, a Funvic Taubaté se distanciou no marcador e fez 2 a 1 com parcial de 25 a 19.



Decidido a fechar o jogo, os taubateanos entraram muito concentrados para o quarto set, mas o Bento Vôlei estava disposto a levar a decisão para o tie break. Muito disputado, prevaleceu a força do elenco da Funvic Taubaté que venceu o set por 25 a 23 e o jogo por 3 a 1.



O ponteiro Lucas Lóh, melhor jogador da partida comentou o resultado.



"Vínhamos de uma derrota e precisávamos nos recuperar. O Bento conquistou uma boa sequência contra as equipes consideradas grandes, sempre tirando pontos e jogando sem responsabilidade. Foi uma vitória de extrema importância para a nossa continuidade na competição", explicou o atleta.



Na próxima rodada a Funvic Taubaté vai ao norte de Minas Gerais enfrentar o Montes Claros. A partida acontece no próximo sábado (11), às 21h30, com transmissão do SporTV.