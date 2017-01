Vôlei Taubaté inicia o returno com vitória sobre o lanterna

Esportes

- 20:01

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté



O Vôlei Taubaté começou o segundo turno da Superliga Nacional masculina da modalidade com o pé direto. Neste sábado à tarde, venceu o Castro-PR por 3 a 0 (parciais de 25/20, 25/19 e 25/20), no ginásio do Abaeté, em Taubaté.



Com o resultado, o time comandado pelo técnico Cézar Douglas foi aos 26 pontos e segue na briga pelo terceiro lugar da primeira fase. Foi a nona vitória dos taubateanos em 12 partidas no campeonato.



Contra o lanterninha da Superliga, o time de Lucarelli, Éder, Wallace e companhia não tiveram trabalho para derrotar um adversário que ainda não conseguiu nenhuma vitória no torneio. A equipe da região soube administrar a partida e venceu sem sustos.

No próximo sábado, o Funvic Taubaté joga fora de casa, contra outro time paranaense, desta vez o Maringá, às 18h.