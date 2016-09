Vôlei Taubaté atropela o Atibaia e segue 100% no Paulista

Esportes

- 21:29

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté

O Vôlei Taubaté atropelou o Atibaia com vitória por 3 a 0 (parciais de 25/20, 25/21 e 25/17), em menos de uma hora e meia de jogo, nesta terça-feira à noite, no ginásio do Abaeté, em Taubaté, pela terceira rodada do Campeonato Paulista masculino da modalidade. Com o resultado, a equipe da região segue com 100% de aproveitando da competição na qual é o atual bicampeão. Além disso, o time segue sem perder nenhum set no torneio.

A partida marcou a estreia do central Éder, campeão olímpico com a seleção brasileira nos Jogos do Rio de Janeiro, no mês passada. O ponteiro Lucarelli e o oposto Wallace, também medalhistas de ouro com o Brasil, ainda aguardam o melhor ritmo de jogo para estrear e nesta terça apenas ficaram na torcida.

Agora, o time comandado pelo técnico Cézar Douglas volta a jogar no dia 16, quando visita o Campinas, no ginásio do Taquarão, às 19h30, pela quarta rodada do torneio.

O jogo. No primeiro set, os taubateanos até encontraram uma certa resistência, mas conseguiram fechar o período com vitória por 25 a 20, em 28 minutos de partida.

No segundo set, o time da casa continuou reinando absoluto e fechou em 26min, com o placar de 25 a 21.

No terceiro e último set, o Taubaté confirmou a vitória tranquila com parciais de 25 a 17.