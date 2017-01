Vôlei Taubaté abre returno em casa, contra o caçula

Esportes

- 15:41

Taubaté



O Vôlei Taubaté encara o Castro-PR neste sábado, às 18h30, no ginásio do Abaeté, em Taubaté, no primeiro compromisso da equipe em 2017. A partida também é válida pela abertura do returno da Superliga Nacional masculina da modalidade.



O time da região, comandado pelo técnico Cézar Douglas, já havia vencido o caçula do campeonato na primeira rodada do campeonato, fora de casa, em novembro.



O Funvic Taubaté fechou o primeiro turno em dezembro em quarto lugar, com 23 pontos e uma vitóra em casa por 3 a 0 contra o Juiz de Fora-MG. Em 11 partidas, foram oito vitórias e três derrotas. A meta agora é alcançar o terceiro colocado, Montes Claros, e o vice-líder Sesi, este com três pontos a mais.



Já o time paranaense, que pela primeira vez disputa a principal competição de vôlei do país, está na lanterna do torneio. Até agora, perderam todos os 11 jogos já disputados e lutam apenas para tentar permanecer na elite nacional.