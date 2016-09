Tigre goleia o Flamengo e ainda sonha com a classificação

Esportes

Com show do atacante Leandro, o São José dos Campos atropelou o Flamengo na noite desta quarta-feira, no estádio Martins Pereira, com uma goleada por 6 a 0, na penúltima partida da equipe na primeira fase da Copa Paulista. Com o resultado, o Tigre do Vale elimina o adversário e volta a sonhar com a classificação para a segunda fase, mesmo que de forma remota.



No próximo sábado, às 10h, o time comandado pelo técnico Álvaro Gaia visita o Nacional, em São Paulo, no último compromisso das duas equipes na chave e em confronto direto pela classificação. Com 10 pontos, a equipe da Capital tem três a mais do que os joseenses, que vão precisar vencer por ao menos três gols de diferença para se classificar.



A vitória. Nesta quarta-feira, o São José dos Campos começou com tudo. Após vencer apenas uma partida, e fora de casa, o time da casa entrou em campo determinado a quebrar o jejum diante da torcida. E, só na primeira etapa, já abriu 4 a 0 de vantagem, com todos os gols marcados pelo atacante Leandro.



Aos 5min, ele já abria o placar, que acabou ampliado aos 13min. Seis minutos depois, veio o terceiro gol do artilheiro da partida. Ainda na primeira etapa, aos 37min, Leandro marcou o quarto gol do Tigre.



Depois do intervalo, o Tigre fez o quinto aos 15min. E, advinhem com quem: Leandro, o quinto dele no jogo. Os joseenses ainda chegaram ao sexto gol com Guilherme Panambi, para fechar o placar e variar um pouco a autoria dos gols.