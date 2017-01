Tigre do Vale termina a Copinha sem vitórias

Esportes

- 20:29

São José dos Campos

O São José dos Campos fechou a sua participação sem vitórias na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Neste domingo de manhã, perdeu para o Internacional de Porto Alegre por 3 a 1, no fechamento do grupo 20, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, e mais uma vez está eliminado precocemente do torneio.



Em três partidas, o time comandado pelo técnico Cléber Arildo somou apenas um ponto. A segunda vaga da chave ficou com o Mogi Mirim, que na preliminar fez um jogo movimentando e ficou nos 3 a 3 contra o Aimoré-RS.



A única vez que o Tigre do Vale avançou à segunda fase da Copinha foi em 2001, quando ainda se chamava Atlético Joseense, justamente em seu primeiro ano de atividade no futebol.