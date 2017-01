Tigre do Vale estreia com derrota em casa na Série A-3

Esportes

- 17:55

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

O São José dos Campos tropeçou na abertura do Campeonato Paulista da Série A-3. Neste domingo à tarde, perdeu para o Monte Azul por 1 a 0, no estádio Martins Pereira.

No próximo domingo, o time comandado pelo técnico Paulo Campos visita o Catanduvense, às 10h, na casa do adversário. No mesmo dia e horário, o Monte Azul recebe o Olímpia.

Na estreia, o Tigre do Vale sentiu a falta de entrosamento e, ainda no primeiro tempo, sofreu o primeiro gol aos 30min, com Mateus Borges.

Depois, não conseguiu mais buscar a reação e saiu de campo com três pontos perdidos diante da torcida logo no primeiro jogo.