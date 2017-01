Taubaté vence mais uma e encaminha a classificação na Copinha

Esportes

- 21:08

Taubaté



O Taubaté venceu o Pinheiro-MA por 1 a 0 na noite desta sexta-feira, no estádio Joaquinzão,e agora depende de uma provável vitória ou até um empate do Corinthians contra o Operário-MS, na sequência, para ficar com a vaga na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.



O Burro da Central, anfitrião do grupo 17, chegou aos 6 pontos, após duas vitórias por 1 a 0 - a outra foi sobre o Operário.



Nesta sexta-feira, mesmo contra um adverrsário mais fraco, o Taubaté teve dificuldades e só conseguiu abrir o placar aos 19min do segundo tempo, com Vitinho.

No domingo, o time comandado pelo técnico Sandrinho fecha a fase de grupos contra o Corinthians, às 17h, novamente no Joaquinzão.