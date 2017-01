Taubaté vence 'freguês' e é bicampeão da Copa do Brasil

Esportes

- 17:06

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté

Bicampeão! Bicampeão! O Vôlei Taubaté venceu o Sesi por 3 a 0 (parciais de 25/18, 25/21 e 30/28) neste sábado à tarde, no ginásio do Taquaral, em Campinas, e conquistou pela segunda vez na história o título da Copa do Brasil de Vôlei.

Depois de eliminar o Campinas, anfitrião da fase final, o time da região venceu um velho conhecido em mais uma final. Foi o quarto título em uma decisão contra o Sesi – o Funvic/Taubaté, tricampeão paulista, venceu todos os Estaduais justamente contra o rival da Capital.

Com o resultado, o time comandado pelo técnico Cézar Douglas agora está classificado para a disputa do Campeonato Sul-Americano da modalidade, que será disputado em Montes Claros-MG, entre os dias 21 e 25 de fevereiro.

Este foi o sexto título importante da equipe desde 2014 – foram três paulistas, duas Copas do Brasil e uma Copa São Paulo desde então.

O jogo. No primeiro set, o time da região foi amplamente superior ao time de Sidão e companhia. E fechou o período em 25 a 18, com atuação destacada de Wallace.

No segundo set, o Sesi reagiu e equilibrou o jogo. Os taubateanos não tinham mais tantas facilidades em quadra e o período se estendeu. Ainda assim, a equipe da região conseguiu se manter na frente e fechou em 25 a 21.

No terceiro set, o time de São Paulo novamente tentou endurecer, até porque precisa vencer para continuar vivo no jogo. Porém, os taubateanos, mesmo desfalcados de Lucarelli, um de seus principais jogadores, que se torceu o tornozelo na semifinal, conseguiram se superar nos pontos finais e levaram para casa mais um caneco, com um ace de Éder no último lance.