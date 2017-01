Taubaté vence a quarta partida seguida na Superliga

Esportes

- 15:42

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté

O Vôlei Taubaté fez mais uma vítima no Caldeirão do Bonfim, que novamente recebeu grande público. Neste sábado, venceu o Canoas-RS por 3 a 0 (parciais de 25/22, 25/19 e 25/22, no ginásio do Abaeté, pela terceira rodada do returno da Superliga Nacional masculina da modalidade.

No primeiro jogo após conquistar o título da Copa do Brasil, no sábado, passado, o time da região nem sentiu a ‘ressaca’ e logo despachou o adversário, sétimo colocado na classificação geral. Os taubateanos, comandados pelo técnico Cézar Douglas, estão com 32 pontos, em terceiro lugar na classificação geral, atrás apenas do Cruzeiro e do Sesi. Foi a quarta vitória consecutiva do time da região, todas sem perder nenhum set.

Agenda. Agora, o time da região volta a jogar no próximo sábado, dia 4 de fevereiro, fora de casa, contra o Minas, em Belo Horizonte, às 14h10, com transmissão ao vivo pela RedeTV!.