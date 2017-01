Taubaté vai encarar o Coritiba na próxima fase da Copinha

Esportes

O Taubaté não conseguiu segurar o poderio do Corinthians, perdeu por 3 a 2 neste domingo à tarde, no estádio Joaquinzão, mas fechou a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior em segundo lugar no grupo 17. Agora, o Burrinho da Central vai encarar o Coritiba na próxima fase do torneio, provavelmente no próprio Joaquinzão.



O time comandado pelo técnico Sandro Silva fechou a chave com 6 pontos em trêz jogos. O Timãozinho ficou com 9 e fechou com 100% de aproveitamento.



Em campo, o Burro da Central sofreu o primeiro gol aos 16min,com o atacante Carlinhos, que aproveitou bobeada da zaga taubateana. Ainda no primeiro tempo, aos 36min, novamente Carlinhos ampliou para os corintianos.



Na etapa final, aos 6min, Guilherme Romão fez o terceiro aos 5min e praticamente selou a sorte do jogo.



Porém, o Taubaté não se deu por vencido e tentou reagir. Aos 28min, Gabriel Itajubá descontou para o Burrão, que cresceu na partida. Aos 48min, em uma jogada infeliz da zaga corintiana, João Vitgor marcou contra e o time da casa descontou para 3 a 2.