Taubaté perde para o Coritiba e está eliminado na Copinha

Esportes

- 17:54

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté

O Taubaté está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Junior. Nesta quarta-feira à tarde, no estádio do Joaquinzão, perdeu para o Coritiba por 3 a 0, na segunda fase do torneio, e está mais uma vez eliminado logo após passar pela fase de grupos.

No primeiro tempo, a partida foi equilibrada, com oportunidades para os dois lados, mas também uma marcação muito forte. A preocupação maior inicial era não tomar gol.

Depois do intervalo, porém, o time paranaense frustrou a torcida do Burrão logo aos 3min. Lalau recebeu livre de marcação, pela direita, e chutou forte, no ângulo do goleiro taubateano Felipe: 1 a 0.

O time da casa não se abateu e foi para cima em busca o empate. Teve uma grande chance logo em seguida, aos 7min, com um pênalti sofrido. Mas o zagueiro Érik que foi para a cobrança, chutou mal e o goleiro Gabriel fez a defesa, no canto esquerdo.

Aos poucos o desespero foi tomando conta do time da região, que não conseguia chegar ao empate e ainda via o Coxa Branca chegar com perigo nos rápidos contra-ataques na segunda etapa.

Em um desses contra-ataques, Mosquito aproveitou a rapidez da jogada em ampliou o placar, aos 30min. E, aos 39min, veio o golpe de misericórdia. Índio fez o terceiro dos paranaenses e deixou a situação irreversível para o Burrão.