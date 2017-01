Taubaté estreia com vitória no Paulista da Série A-2

Esportes

- 11:48

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté

O Taubaté começou com o pé direito sua participação no Campeonato Paulista da Série A-2. Neste domingo de manhã, o Burro da Central venceu o Mogi Mirim por 2 a 1, no estádio do Joaquinzão.

O time comandado pelo técnico Evaristo Piza foi melhor do que o adversário durante a maior parte do jogo e saiu de campo com a primeira vitória do ano.

Agora, o Burro da Central volta a jogar na próxima quarta-feira, às 19h30, quando visita o Oeste de Itápolis. Já o Mogi, no mesmo dia, recebe o Velo Clube, às 17h.

A vitória. Ainda no primeiro tempo, Tiago Tremonti abriu o placar para o Burrão aos 22min, após um início de jogo com muita pressão sobre o adversário.

Na etapa final, mesmo melhor em campo, o time da casa viu o adversário empatar aos 11min, em bela jogada individual de Pretinho.

Porém, aos 34min, Caíque, que entrou no lugar de Léo Aro na etapa final, fez o segundo gol do Taubaté e garantiu o triunfo do time da região.

O Taubaté ainda teve a chance de ampliar o placar, mas o goleiro Pablo fez boas defesas e evitou um placar mais elástico.