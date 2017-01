Taubaté estreia com vitória na Copinha

Esportes

O Taubaté começou com o pé direito a sua participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tarde desta quarta-feira, fez 1 a 0 sobre o Operário-MS, na abertura do grupo 17, disputada no estádio do Joaquinzão.



O time da região, comandado pelo técnico Sandrinho, chegou à vitoria com gol de Gabryel, aos 24min do primeiro tempo. O Burro da Central pressionou durante a maior parte do jogo, mandou bola na trave, mas não conseguiu ampliar a vantagem.



De qualquer maneira, dá um passo importante para conseguir a classificação para a segunda fase, o que pode ser consumado na sexta-feira. Às 19h, o Taubaté encara o Pinheiro-MA e, dependendo, das combinações de resultados, poderá entrar em campo contra o Corinthians, domingo, às 17h, já classificado.



As partidas da Copinha têm entrada gratuita aos torcedores.