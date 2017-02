Taubaté encara o Minas pela Superliga Nacional

Esportes

- 10:42

Taubaté



Terceiro colocado na Superliga Nacional, o Vôlei Taubaté busca mais uma vitória neste sábado, quando visita o Minas Tênis Clube, na Arena Vivo, em Belo Horizonte, às 14h10, com transmissão ao vivo da RedeTV!



O time da região, comandado pelo técnico Cézar Douglas, vem de vitória em casa sobre o Canoas-RS, no último sábado, no ginásio do Abaeté e tenta se manter entre os primeiros colocados da competição, com 32 pontos. O adversário de logo mais está em sétimo lugar, com 18.



No primeiro turno, em casa, os taubateanos venceram os mineiros sem muitas difucldades, por 3 a 0. A equipe da região ainda é a atual campeã da Copa do Brasil, conquistada há 15 dias, em Campinas. Assim, o Funvic Taubaté tenta aproveitar o bom momento para conseguir mais um triunfo.



O central Otávio, um dos principais nomes do time do Vale do Paraíba, vai reencontrar o ex-time. "Sempre é muito bom poder jogar na minha terra. O Minas é um clube que eu posso dizer que fez parte da minha formação como atleta e até da minha formação como pessoa. Foram 10 anos muito felizes, fiz muitas amizades, e vai ser ótimo rever todo mundo. Mas o que espero de verdade é que o Taubaté, minha atual equipe, jogue muito bem e vença a partida, para mantermos a sequência boa na Superliga", disse, através da assessoria de imprensa.