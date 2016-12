Taubaté empata sem gols em jogo-treino com o Resende

Esportes

- 11:59

Taubaté

O Taubaté empatou por 0 a 0 com o Resende nesta quarta-feira de manhã, no estádio Joaquinzão, no segundo jogo-treino do Burro da Central em preparação para o Campeonato Paulista da Série A-2. O adversário está na elite do Campeonato Carioca.

Nesta manhã, o teste foi aberto ao público, que mais uma vez pôde acompanhar o time da região. Na semana passada, os comandados do técnico Evaristo Piza haviam vencido o time sub-20 por 2 a 1, no mesmo estádio.

O jogo-treino teve duas novidades: o zagueiro Juninho, que ainda não assinou contrato, e o atacante Leo Aro, que deve ser anunciado oficialmente ainda na tarde desta quarta-feira, como o 24º e último reforço do ano.

Nesta quarta, o time da região começou o teste com Mauricio; Israel, Edgar, Talles, Rodrigo Soares; Alan Mota, Nildo, Rychely e Cassinho; Tiago Tremonti e Caique.

Depois do intervalo, jogaram Celio Gabriel; Rafael Ferro, Juninho, Renan Dutra e Pedro Henrique; Alex Silva, Rai Diego e Rafael Rosa; Gabriel, Alisson e Leo Aro.