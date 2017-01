Taubaté atropela o Campinas e está na final da Copa do Brasil

Esportes

- 20:40

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté

O Vôlei Taubaté está na final da Copa do Brasil da modalidade. Nesta quinta-feira à noite, não tomou conhecimento do anfitrião Campinas e venceu por 3 a 0 no ginásio do Taquarão, em parciais de 22/25, 22/25 e 25/19 , em pouco mais de uma hora e meia de partida.

Agora, o time da região vai disputar a final no sábado contra o vencedor de Cruzeiro e Sesi. Em 2015, a equipe comandada pelo técnico Cézar Douglas já havia sido campeã, quando garantiu vaga pela primeira vez no Campeonato Sul-Americano da modalidade.

Sob o olhar do novo técnico da Seleção Brasileira, Renan, o Funvic Taubaté tee um primeiro set equilibrado, mas fechou em 25 a 22, em cerca de 30 minutos.

No segundo set, nem mesmo a torção de tornozelo de Lucarelli atrapalhou o time, que fechou com o mesmo placar e também em 30 minutos.

No último set, o time da região teve ainda mais tranquilidade para fechar o período e vencer a partida.>