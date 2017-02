Taubaté arranca outro empate heroico no final

Esportes

12:01

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté



O Taubaté arrancou mais um empate heroico no final da partida. Neste domingo, ficou nos 3 a 3 contra o Rio Preto, no estádio Joaquinzão, pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A-2 após estar perdendo por 3 a 1. Na última quarta, o time perdia por 2 a 0 para o Oeste e também foi buscar o empate no final.



Com o resultado, o time comandado pelo técnico Evaristo Piza fica com cinco pontos, uma vitória e dois empates. Agora, o Burro da Central volta a jogar na sexta-feira, contra o XV de Piracicaba, no estádio Barão de Serra Negra, casa do adversário, às 20h.



O jogo. O Rio Preto, que ainda não havia vencido no torneio, teve um começo fulminante e abriu o placar com Fagner antes mesmo do primeiro minuto de partida.

O gol abalou o Taubaté. Aos 6min, Luiz Fernando ampliou a contagem para os visitantes, deixando os torcedores desanimados.



Porém, se a defesa ainda não inspira confiança, ao menos o ataque vem funcionando. Aos 14min, o meia Cassinha aproveitou a chance que teve e descontou, recolocando o time no jogo e animando o público.



Porém, quando o empate parecia mais certo, o Rio Preto ampliou a contagem novamente aos 37min, com Sávio. O Taubaté voltou a colocar emoção no jogo aos 40min, quando o atacante Everton descontou para 3 a 2.



Depois do intervalo e mais animado com o poder de reação, o Burrão foi para cima em busca do empate. A pressão foi grande e , aos 50min, o zagueiro Gustavo fez gol contra, grantindo o empate do Burrão.