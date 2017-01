Taubaté apresenta novo programa sócio-torcedor

Esportes

Torcida do Taubaté lotou as arquibancadas do Joaquinzão. Foto: Bruno Castilho

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté

Para reforçar o caixa e seguir a tradição das últimas temporadas, a diretoria do Taubaté apresentou nesta semana o programa sócio-torcedor para a temporada 2017. O plano oferece vários benefícios aos seguidores do Burrão e estão disponíveis em seis modalidades: mirim, ouro, prata, bronze, diamante e corporativo. Todos eles oferecem carteirinha personalizada pré-paga Visa, entregue na casa do torcedor.

Entre os benefícios, está a garantia de ingresso para todos os jogos do time na primeira fase do Campeonato Paulista da Série A-2 para quase todos os planos.

Os preços variam entre R$ 9,90 a R$ 89,90. Os interessados podem saber mais informações no site http://www.taubate.eusoutorcedor.com.br.

O Burro da Central estreia no campeonato dia 29 de janeiro, às 10h, contra o Mogi Mirim, no estádio do Joaquinzão.