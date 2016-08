Santos recebe convite para amistoso contra time mexicano

Esportes

Na tarde desta terça-feira, o Santos recebeu a visita de Francisco Suinaga Conde, vice-presidente do Toluca, clube mexicano. O dirigente foi recebido pelo mandatário santista, Modesto Roma Júnior, na Vila Belmiro. Além de Conde, outros representantes do Toluca também vieram ao Brasil.



O principal fruto da reunião entre os clubes foi um convite feito pela agremiação mexicana. Em fevereiro de 2017, o clube completará 100 anos. Para comemorar seu centenário, a intenção é disputar um amistoso festivo. E o Peixe foi convidado para ser o adversário.



- Para nós é muito importante entender como é o futebol em um país tão relevante como o Brasil. E um clube emblemático é o Santos - afirmou Suinaga, ao site oficial do Alvinegro Praiano. O dirigente completou:



- A celebração também será em campo. É bom explorar possibilidades à altura da história do Santos - disse.



Modesto Roma Júnior também comentou a visita dos dirigentes do Toluca, e se mostrou orgulhoso pelo convite feito ao Peixe.



- Foi muito especial esse convite para o amistoso do centenário - vibrou o presidente.



Para participar do jogo, caso realmente aceite o convite, o Santos provavelmente terá de fazer ajustes em seu calendário. Em fevereiro, o Campeonato Paulista já estará acontecendo, assim como a Libertadores, caso o time da Baixada Santista consiga a classificação para o torneio sul-americano.