São José estreia na Quarta Divisão contra o União Mogi

São José dos Campos

A Federação Paulista de Futebol definiu na noite desta segunda-feira a tabela e o regulamento do Campeonato Paulista da Segunda (Quarta) Divisão de 2017. São José, Manthiqueira e Guaratinguetá estão no mesmo grupo, formado por oito times, onde os quatro primeiros se classificam para a segunda fase do torneio.

A estreia das equipes está prevista para o dia 9 de abril, inicialmente com todos os jogos às 10h. A Águia do Vale estreia fora de casa, contra o União de Mogi das Cruzes, no estádio Nogueirão, na cidade da Grande São Paulo.

O Manthiqueira tem seu primeiro jogo contra o Mauaense, também fora de casa e na Grande São Paulo. Já o Guaratinguetá, que volta para a região, estreia contra o Atlético Mogi no estádio Dario Rodrigues Leite.

A seguir, os jogos das equipes da região no torneio.

Jogos do São José

9/4 – União Mogi x São José – 10h

16/4-São José x Jabaquara – 10h

23/4- Guaratinguetá x São José – 10h

30/4 – São José x Mauaense – 10h

7/5 – Atlético Mogi x São José – 10h

14/5 – São José x Real Cubatense – 10h

21/5 – Manthiqueira x Guaratinguetá – 10h

28/5 – São José x União Mogi – 10h

4/6 – Jabaquara x São José – 10h

11/6 – São José x Guaratinguetá – 10h

18/6 – Mauaense x São José – 10h

25/6 – São José x Atlético Mogi – 10h

2/7 – Real Cubatense x São José – 10h

9/7 – São José x Manthiqueira – 10h

Jogos do Manthiqueira

9/4 – Mauaense x Manthiqueira – 10h

16/4 – Manthiqueira x União Mogi – 10h

23/4 – Atlético Mogi x Manthiqueira – 10h

30/4 – Manthiqueira x Jabaquara – 10h

7/5 – Manthiqueira x Real Cubatense – 10h

14/5 – Guaratinguetá x Manthiqueira – 10h

21/5 – Manthiqueira x Guaratinguetá – 10h

28/5 – Manthiqueira x Mauaense – 10h

4/6 – União Mogi x Manthiqueira – 10h

11/6 – Manthiqueira x Atlético Mogi – 10h

18/6 – Jabaquara x Manthiqueira – 10h

25/6 – Real Cubatense x Manthiqueira – 10h

2/7 – Manthiqueira x Guaratinguetá – 10h

9/7 – São José x Manthiqueira – 10h

Jogos do Guaratinguetá

9/4 – Guaratinguetá x Atlético Mogi – 10h

16/4 – Real Cubatense x Guaratinguetá – 10h

23/4 – Guaratinguetá x São José – 10h

30/4 – União Mogi x Guaratinguetá – 10h

7/5 – Jabaquara x Guaratinguetá – 10h

14/5 –Guaratinguetá x Manthiqueira – 10h

21/5 – Mauaense x Guaratinguetá – 10h

28/5 – Atlético Mogi x Guaratinguetá – 10h

4/6 – Guaratinguetá x Real Cubatense – 10h

11/6 – São José x Guaratinguetá – 10h

18/6 – Guaratinguetá x União Mogi – 10h

25/6 – Guaratinguetá x Jabaquara – 10h

2/7 – Manthiqueira x Guaratinguetá – 10h

9/7 – Guaratinguetá x Mauaense – 10h

Regulamento:

Primeira fase

O campeonato tem 30 times divididos em quatro chaves (duas de 7 e duas de 8 equipes), onde se enfrentam dentro dos grupos. Os quatro primeiros colocados de cada chave avançam

Segunda fase

Os 16 classificados se dividem em quatro grupos de quatro times, se enfrentando novamente dentro de suas chaves, em turno e returno, classificando os dois melhores de cada chave

Terceira, quarta e quinta fase

A partir daí, os times se enfrentam no sistema de mata-mata, com jogos de ida e volta, até às finais, com o time de melhor campanha decidindo em casa. Os dois finalistas já garantem matematicamente o acesso para a Série A-3 de 2018