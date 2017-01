São José dos Campos perde na estreia da Copinha

Esportes

- 16:18

São José dos Campos



O São José dos Campos estreou com derrota na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tarde desta quarta-feira, levo 2 a 1 com o Mogi mirim, no estádio Martins Pereira, na abertura do grupo 20.



Agora, o time comandado pelo técnico Cléber Arildo volta a campo na sexta-feira, novamente às 14h, desta vez contra o Aimoré-RS.



Nesta quarta, os joseenses saíram atrás do marcador com Galego, aos 29min do primeiro tempo. Mas o time da casa conseguiu reagir na etapa final e foi buscar a igualdade aos 14min, com gol de Cauan.



Quando o segundo parecia mas próximo, os visitantes aproveitam o contra-ataque para desempatar a partida, aos 36min, com Gabriel.

Os dois primeiros colocados da chave, que ainda tem o Internacional de Porto Alegre, se classificam.