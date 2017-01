São José Basquete está fora da Liga Ouro em 2017

Esportes

- 18:01

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

Mais um toco no basquete. Os amantes da modalidade tiveram uma ducha de água fria nesta quinta-feira em São José dos Campos. A Prefeitura informou que não irá inscrever o time para a disputa da Liga Ouro 2017, torneio de acesso ao NBB (Novo Basquete Brasil).

O São José, que já estava pré-inscrito no ano passado, tinha até o dia 10 de janeiro para confirmar oficialmente a participação no torneio. Porém, isso não aconteceu. No início da semana, o novo prefeito da cidade, Felicio Ramuth (PSDB) já havia informado que o prefeito anterior, Carlinhos Almeida (PT) havia deixado uma dívida de R$ 309 milhões para o município, o que resultou em muitos cortes neste início de mandato, inclusive o basquete.

Na temporada passada, o time já tinha ficado de fora do Campeonato Paulista, onde era o então atual campeão, e também do NBB, por falta de verba. A OS (Organização Social) São José Desportivo, que gerenciava a modalidade, também não havia conseguido um patrocinador máster para bancar a equipe.

No segundo semestre do ano passado, porém, o São José disputou o Torneio Aberto, promovido pela Federação Paulista de Basquete, com o time sub-20, e chegou a levar bons públicos ao ginásio Lineu de Moura.

Só a base. O Secretário de Esportes de São José, Paulo Sávio Rabelo, afirmou na tarde desta quinta-feira que o basquete em 2017 vai disputar o Campeonato Paulista sub-22, Jogos Regionais e Jogos Abertos.

“Não vai acabar o basquete. Vamos fazer exatamente o que foi feito no ano passado. Infelizmente, vivemos um momento de contingenciamento financeiro na cidade e, com o esporte, não pode ser diferente”, disse o secretário, ao OVALE.

Ele porém, espera que o basquete possa ficar mais forte no ano que vem. “Agora em fevereiro já começam os treinos da base. Vamos trabalhar para uma melhor condição financeira e que no próximo ano tenhamos condições de contratar jogadores adultos de qualidade e disputar a Liga Ouro para brigar pelo acesso ao NBB 2018/2019”, ressaltou o secretário.

“O São José não estava inscrito na Liga Ouro deste ano. Existia a possibilidade, mas infelizmente não teve jeito. Nesse período de corte de gastos, seria um contrassenso manter só o basquete. A população de São José está consciente disso”, lamenta o secretário.