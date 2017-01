São José apresenta atletas e novo diretor no dia 2

Esportes

- 23:20

São José dos Campos



A apresentação dos oito primeiros jogadores contratados e também no novo diretor de futebol do São José será feita de forma oficial na quinta-feira, dia 2, às 19h, no hotel Nacional Inn, em São José dos Campos. A partir de 9 de abril, o time disputa a Segunda (Quarta) Divisão do Campeonato Paulista.



Inicialmente, a apresentação seria no dia 3, mas após uma reunião na noie desta terça-feira, dia 31, entre os membros da diretoria, ficaram definidos os detalhes do coquetel para a imprensa.



No dia 3, às 15h, a Águia do Vale faz o primeiro trabalho da temporada, sob comando do técnico Francisco Oliveira, no campo da Bundy, zona leste de São José.