Quatro foragidos da polícia são presos em São José

Esportes

- 10:34

Daniela Santos

São José dos Campos



Quatro foragidos da justiça foram presos em uma operação realizada na noite desta terça-feira (31), em São José dos Campos.



Segundo a Polícia Militar, a primeira prisão ocorreu com um homem de 37 anos no Fundo do Vale. Após ser abordado, os policiais descobriram que ele era procurado por crimes de roubo e furto.



Na madrugada, uma mulher de 27 anos que apresentou atitude suspeita na avenida Nelson D’Ávila, região central da cidade, foi abordada e, em consulta ao sistema, foi constatado que ela era fugitiva da Penintenciária P2 de Tremembé.



Também na madrugada, dois homens, um de 36 e outro de 37 anos, foram presos por furto a um comércio do município. Os dois últimos foram vistos pela polícia com uma escada no cruzamento das ruas Coronel Moraes com a rua Antonio Saes, ambas no centro da cidade. Eles confessaram que haviam roubado o objeto.



Todos os quatro foram encaminhados ao 1º DP (Distrito Policial) para o registro da ocorrência e permaneceram presos.