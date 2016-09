Novo titular, Copete não quer saber de comparações com Gabriel

Esportes

13:09

Santos



Gabriel deixou uma lacuna na equipe do Santos. Depois de desfalcar o time por seis partidas por causa dos Jogos Olímpicos, o ex-camisa 10 da equipe voltou apenas a tempo de encarar o Vasco pela Copa do Brasil e atuar no segundo tempo da derrota para o Figueirense, no último domingo. Agora, a missão é de Jonathan Copete, principal contratação do Peixe na janela do meio do ano. O colombiano, no entanto, não quer saber de comparações.



“Somos jogadores similares. Gabriel é um jogador muito importante, todos sabemos o quanto ele acrescentou para o clube, e eu sou um jogador que acabei de chegar, sei das minhas condições. É diferente, porque eu jogo pela esquerda, ele pela direita. E minha história vai começar aqui”, comentou Copete, que antes disputava uma vaga no time com Vitor Bueno.



“Creio que minha adaptação está muito boa e minha forma de jogar combina muito bem com todos que temos aqui. É seguir trabalhando para estar na melhor forma para a equipe. O mais importante é fazer do Santos o maior do país”, ressaltou.



Ciente da pressão que terá de carregar a partir de agora, Copete já é arma de Dorival Júnior para o duelo contra o Internacional, dia 7, no Beira-Rio. O Colorado, aliás, bateu o Peixe em plena Vila Belmiro no primeiro turno e, apesar de mergulhado em crise profunda, dentro da zona de rebaixamento, desperta todo cuidado dos santistas, que têm tropeçado seguidamente diante de clubes que estão na parte de baixo da tabela.



“Sim, vínhamos com um ritmo diferente. Agora vamos melhorar. Nas últimas partidas não jogamos bem, não vieram os resultados e sabemos que isso é o mais importante, né? O resultado é o mais importante. Se voltarmos a ganhar, a gente vai mostrar que a equipe está fazendo um grande trabalho e trabalhamos para manter o ritmo. Perdemos pontos e sabemos que temos de melhorar para alcançarmos coisas importantes”, disse Copete, que falou sempre em tom de preocupação maior com o clube e não com seu desempenho individual.



Copete só ficou mais à vontade quando questionado se tem conversado com Alejandro Guerra, seu ex-companheiro de Atlético Nacional e que segue na mira do Peixe.



“Sim, conversamos um pouco sobre o que podia ser sua chegada ao Santos. Ele estava muito feliz e perguntando como era aqui. Creio que ele se sentiu grato por terem o interesse, mas isso não compete a mim, são os diretores que têm de trabalhar”, contou o jovem atacante, já dando as melhores indicações do amigo.



“Guerra é um jogador que sempre vai para frente, sempre para o gol e ajuda seus companheiros, porque tem facilidade no mano a mano. É um jogador muito bom e que pode ajudar o grupo”, avisou.



O venezuelano Alejandro Guerra tem 30 anos e só não se acertou com o Santos no meio do ano devido a disputa da fase final da Copa Libertadores da América. À época, o Atlético Nacional se recusou a conversar e deu prioridade a manutenção do meia para buscar o título que viria na sequência. Agora, além de Guerra, o Santos pode também tentar o carrasco do São Paulo, Borja.



“Garanto que sim (seriam boas contratações). Tem essa alternativa deles jogarem aqui e tenho certeza que eles iriam trabalhar, se esforçar como jogadores por essa instituição. Eles seriam bem recebidos por todos”, concluiu Copete, que não pensou duas vezes e largou o clube colombiano mesmo em meio a competição continental para se virar reforço do Alvinegro Praiano.