Nobre diz não ter como vetar jogo do Santos no Palestra

O presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, procurou não polemizar a declaração do mandatário do Santos, Modesto Roma Jr, sobre a possibilidade de o clube alvinegro mandar um jogo do Campeonato Brasileiro no estádio Palestra Itália. Ao abordar o caso, o dirigente do Peixe afirmou que gostaria de atuar no “estádio da WTorre”, em alusão ao contrato que cede à empreiteira a administração da arena até 2044.



- O Allianz Parque é do torcedor palmeirense, mas hoje é administrado pelo parceiro. Quando não são dias de jogos oficiais do Palmeiras, ele têm o direito de fazer o que quiserem no estádio. Podem fazer o aniversário do filho de um dos donos, podem fazer uma sessão de cinema, um evento religioso ou um mega show. Não cabe ao Palmeiras decidir o que acontecerá quando não é dia de jogo oficial do clube-, afirmou Nobre.



A ideia de Modesto é transferir o jogo que o Santos disputará pela 26ª rodada do Brasileirão, contra o Santa Cruz, para o Palestra Itália. O mando de campo está marcado para a Vila Belmiro, mas o Peixe pretende ampliar a receita com a venda de ingressos. À Gazeta Esportiva, o presidente alvinegro disse que Nobre se mostrou favorável à ideia.



As declarações de Nobre foram dadas nesta quinta-feira na festa de aniversário de 102 anos da fundação do Palmeiras. A despeito da parceria com 30 anos de duração, Palmeiras e WTorre têm uma relação cada vez mais deteriorada e discutem questões relativas aos direitos de exploração da arena em arbitragem.



A disputa começou em torno da quantidade de assentos do estádio que cada parte tem direito a comercializar e inclui até os moldes do Avanti. Insatisfeita com o programa de sócio-torcedores do clube, menina dos olhos do presidente do Paulo Nobre, a WTorre chegou a lançar um projeto semelhante por conta própria.