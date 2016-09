No tie break, Vôlei Taubaté vence e segue invicto no Paulista

Esportes

O Vôlei Taubaté segue invicto no Campeonato Paulista da modalidade. Nesta sexta-feira à noite, no ginásio do Taquarão, casa do adversário, venceu o Campinas por 3 sets a 2 (parciais de 28/26, 25/23, 24/26, 19/25 e 15/12), em mais de duas horas e meia de partida, pela quarta rodada da primeira fase da competição.



O time da região, que estava com 100% de aproveitamento, perdeu os dois primeiros sets no torneio. Mas segue sem perder nenhum jogo. A partida marcou a estreia oficial do oposto Wallace e do central Éder, dois dos três campeões olímpicos nos Jogos do Rio- 2016 na equipe da região. O ponteiro Lucarelli ainda busca sua melhor forma física e poderá estrear na próxima rodada.

Agora, os taubateanos, comandados pelo técnico Cézar Douglas, encerram a primeira fase da competição no próximo dia 24 de setembro, quando recebem o Sesi às 19h no ginásio do Abaeté.



O jogo. Como já era esperado, o primeiro set foi equilibrado, com os times se alternando no placar. No final, os taubateanos souberam aproveitar as chances e fecharam em 28 a 26, após 33min de partida.



No segundo set, o time da região continuou bem em quadra e, em novo duelo equilibrado, o Funvic/Taubaté fechou com parciais de 25 a 23, em 32min de partida, abrindo 2 a 0 no geral.



Depois, no terceiro set, o time da região errou em lances decisivos e o time da casa venceu por 26 a 24, descontando no placar e fazendo o Taubaté perdeu o seu primeiro set na competição. Na sequência, os taubateanos sentiram o golpe e tiveram a pior atuação da temporada até agora: perderam o set por 25 a 19 e tiveram que ir decidir no tie break. No tempo extra, porém, o Taubaté não deu mais bobeira e fechou em 15 a 12.