Napoli oficializa proposta por Rodrigo Caio

- 11:40

São Paulo



Rodrigo Caio pode estar próximo de realizar seu sonho de jogar na Europa. A dois dias do encerramento da janela de transferências, o São Paulo recebeu uma oferta do Napoli, da Itália, pelo zagueiro formado no CT de Cotia. A informação foi revelada pelo blog “Ora Bolas” e confirmada pela Gazeta Esportiva.



Avaliado pelo Tricolor em 15 milhões de euros (R$ 54,2 milhões), o camisa 3 foi valorizado após a conquista do título nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro com a Seleção Brasileira e, com isso, nutre as expectativas de defender um grande clube do futebol europeu.



Por outro lado, o São Paulo almeja fortalecer suas finanças com a venda de 80% dos direitos econômicos que possui do jogador. Os outros 20% são divididos entre Rodrigo Caio e o empresário Álvaro Serdeira.



Na última semana, o Hamburgo, da Alemanha, fez uma proposta pelo atleta, que a rejeitou por preferir um clube com maior visibilidade, em que teria mais chances de ser convocado à Seleção principal. O italiano Milan sondou a situação do defensor de 23 anos, mas não chegou a enviar uma oferta ao clube do Morumbi.



Certo é que Rodrigo Caio tinha a preferência pelo Sevilla, clube que contratou Paulo Henrique Ganso a pedido do técnico argentino Jorge Sampaoli. No entanto, a agremiação espanhola ofereceu 9 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões), quantia que não satisfez a diretoria tricolor.



Defendendo o time profissional do São Paulo desde 2011, Rodrigo Caio vestiu a camisa tricolor em 177 partidas, marcando oito gols nesse período. No clube do Morumbi, o zagueiro foi campeão da Copa Sul-Americana de 2012.