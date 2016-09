Meninas da Águia vão enfrentar maranhenses nas quartas

Esportes

- 15:50

São José dos Campos



O São José vai encarar o JV Lideral/MA nas quartas de final da Copa do Brasil de Futebol Feminino. As Meninas da Águia já haviam eliminado o Atlético Acreano na semana passada, após golear por 13 a 0 fora de casa. Os maranhenses se classificaram nesta quarta-feira, após vencer Caucaia/CE por 6 a 0 no jogo de ida, fora de casa, e por 3 a 0 no jogo de volta. A competição vale vaga para Copa Libertadores Feminina de 2017.

Com relação ao próximo desafio do São José na terceira fase da Copa do Brasil, a técnica Emily Lima diz pretende estudar melhor o adversário. "Vamos buscar algumas coisas para que possamos estudar um pouco e não ser surpreendido, porque precisamos trabalhar para duas partidas, uma em casa e outra fora", comentou a treinadora, ressaltando que a partir dessa fase a competição não terá mais o critério de eliminação do segundo jogo dependendo do resultado da primeira partida.

As datas. As quartas-de-final acontecem nos dias 21 e 28/9. O São José começa jogando fora de casa e na semana seguinte faz seu jogo no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, com horários a serem definidos.



Também disputam as quartas-de-final Flamengo/RJ x Audax Corinthians/SP, São Francisco/BA x Foz Cataratas/PR, Vitória/ES x Cresspom/DF ou Iranduba/AM (jogo acontece nesta sexta, 16/09, às 21h).