Esportes

- 11:31

Das Agências



O São José cumpriu o seu objetivo na noite de quarta-feira, quando venceu o Intercap-TO por 3 a 0, em Tocantins, na abertura da Copa do Brasil de Futebol Feminino. Com o resultado, as Meninas da Águia eliminaram o jogo de volta, que seria dia 31, no estádio Martins Pereira. Agora, aguardam a data e a adversária da segunda fase do torneio.