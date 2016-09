Meninas da Águia goleiam por 13 a 0 e avançam na Copa do Brasil

Esportes

- 23:02

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos



Não deu nem para o cheiro. Em ritmo de treino, o São José atropelou o Atlético Acreano com uma goleada incrível de 13 a 0, nesta quarta-feira à noite, no estádio Florestão, em Rio Branco-AC, pela segunda fase da Copa do Brasil de Futebol Feminino. Como venceu por mais de dois gols de diferença, o time da região elimina o jogo de volta, dia 14, no estádio Martins Pereira.



No total, foram quatro gols de Rosana, três de Alanna e Luize Nery, um de Edna Baiana, de Peçanha e Michelle Carioca. Agora, as Meninas da Águia aguardam pelas adversárias das quartas de final do torneio que vale vaga na Copa Libertadores Feminina de 2016.



No primeiro tempo, o time comandado pela técnica Emily Lima já goleava por 7 a 0, com um gol de Michelle Carioca, três de Alanna e outros três de Rosana, que fazia sua reestreia na equipe joseense nesta noite.



Depois do intervalo e com a classificação praticamente garantida, as Meninas da Águia não diminuíram o ritmo. Contra uma adversária sem nenhuma resisência, ainda conseguiu ampliar ainda mais o placar. Logo aos dois minutos, Peçanha marcou mais um: 8 a 0. Alanna chegou ao nono gol aos 7min e Rosana, aos 10min, fez o décimo da Águia e o quarto dela no jogo.



Luize Nery ampliou aos 12 e aos 20min, fazendo 12 a 0. Em seguida, de pênalti, Edna Baiana fez o 13º gol da Águia.