Massa anuncia aposentadoria da categoria no fim da temporada

Esportes

- 13:15

Monza/Itália



Felipe Massa anunciou nesta quinta-feira que não permanecerá na Fórmula 1 após o fim da atual temporada. Aos 35 anos, o piloto brasileiro não atravessa boa fase com a Williams, ocupando apenas a décima colocação do Mundial, com 39 pontos. Massa encerra uma trajetória de 14 anos na principal categoria do automobilismo, tendo como melhor resultado o vice-campeonato mundial em 2008. Ele possuía contrato com a Williams até o fim deste ano e optou por não iniciar as tratativas por uma possível permanência na sua equipe ou na F1.



Com 242 aparições na Fórmula 1, Massa acumula 11 vitórias – todas pela Ferrari – e 16 pole positions. Atuando na categoria desde 2002, o brasileiro teve seu auge em 2008, quando era o virtual campeão mundial até a última curva de Interlagos, último GP do ano, no qual Hamilton conseguiu a ultrapassagem necessária na última curva do circuito para terminar a corrida em quinto e garantir o título.



- Minha carreira foi mais do que esperava e tenho orgulho de tudo o que conquistei. Finalmente é uma grande honra em encerrar minha carreira em um time tão fantástico como é a Williams. Será um dia muito emocionante para mim quando eu finalmente concluir minha carreira na Fórmula 1 com meu 250º GP em Abu Dhabi - disse o brasileiro, que até o fim do ano se tornará o oitavo piloto com mais largadas na Fórmula 1. Barrichello é o primeiro.



- Muito obrigado a todos com quem trabalhei durante esses anos. Cada equipe que fiz parte me proporcionou uma grande experiência e não apenas na Fórmula 1. Tenho muitas boas memórias ao longo desses anos e agradeço a todos, de todas as equipes que fiz parte, por me ajudar a chegar onde estou hoje - completou.



Assinando contrato com a Ferrari após se destacar na F3000, Felipe Massa iniciou sua trajetória na Fórmula 1 com a Sauber, cedido por empréstimo pela escudeira italiana, em que permaneceu por três temporadas – em 2003 teve um hiato após desentendimentos com o chefe da equipe, que pediu a ele para ceder sua posição a Nick Heidfeld, fato negado pelo brasileiro. Três anos mais tarde se transferiu para a Ferrari, assumindo o lugar de Rubens Barrichello, escuderia em que viveu seus momentos mais vitoriosos, ajudando Kimi Raikkonen a vencer o campeonato de 2007 e faturando o vice no ano seguinte.



O que Massa não esperava era sofrer um acidente anos depois justamente por conta de uma mola que se soltou do carro de Rubinho em 2009. Após ficar afastado para se recuperar do ocorrido, ele voltou às pistas em 2010, mas não reencontrou seu melhor desempenho e além disso teve de lidar com o protagonismo de Alonso na escudeira italiana, que antes era seu.



Um dos pilotos mais experientes da Fórmula 1 se prepara para se despedir das pistas no próximo dia 27 de novembro, data do último GP do ano, o de Abu Dhabi. Outras figurinhas conhecidas dos fãs de automobilismo, Jenson Button e Fernando Alonso, a dupla da McLaren, também avaliam a possibilidade de se retirarem da categoria ao fim do ano. Duas semanas antes, Interlagos acolherá a multidão que deve comparecer ao autódromo para assistir ao principal brasileiro na F1 correndo em casa pela última vez.



Piloto cita escândalo de 2008. O brasileiro Felipe Massa anunciou sua aposentadoria da Fórmula 1 ainda ressentido com o escândalo do Grande Prêmio de Cingapura de 2008, em que Nelsinho Piquet bateu de propósito para beneficiar o espanhol Fernando Alonso, seu companheiro de equipe. O piloto de 35 anos de idade classificou a ocasião como a pior de sua carreira, que se encerrará ao fim da temporada.



Massa foi vice-campeão do Mundial de 2008, superado por um ponto pelo britânico Lewis Hamilton. No GP de Cingapura daquele ano, Nelsinho Piquet recebeu ordens da equipe Renault para jogar seu carro contra o muro e causar a entrada do safety car na 16ª volta. O fato favoreceu Alonso, que já havia parado nos boxes e venceu a prova. E prejudicou Massa.



O brasileiro, que havia largado na pole, caiu para a última colocação depois de um erro em sua parada para reabastecimento e acabou a corrida apenas na 13ª colocação, sem pontuar. Hamilton, campeão do Mundial, foi o terceiro naquela prova e marcou seis pontos.



- A temporada de 2008 está ligada ao pior momento de minha carreira. Me lembro muito bem quando descobri o que tinha acontecido no GP de Cingapura. Sem aquele incidente, provavelmente teria ganhado o Mundial. Não consegui por razões que não estão relacionadas a um erro do piloto ou problema do time, então é mais difícil de aceitar - disse o brasileiro em coluna publicada no site britânico Motorsport.



Massa chegou a comemorar por alguns segundos o Mundial de 2008. Ele venceu o GP do Brasil daquele ano, o último da temporada, e seria campeão se Hamilton chegasse, no máximo, em sexto. O piloto britânico ocupava justamente esta posição até a última curva, em que ultrapassou o alemão Timo Glock para assumir o quinto posto e conquistar a temporada.



- No Brasil, no fim do ano, sabia que tinha feito o meu melhor. Venci a corrida e não tinha nada do que me arrepender, o que me ajudou a aceitar a perda do título por apenas um ponto. Eu descobri o que aconteceu em Cingapura muito depois e doeu muito mais - afirmou.



Ferrari e pilotos prestam homenagem ao brasileiro. O anúncio da aposentadoria de Felipe Massa da Fórmula 1 fez a equipe Ferrari e outros pilotos da categoria se pronunciarem sobre sua carreira. O time italiano agradeceu ao brasileiro, que competiu pela equipe por oito anos. Já os competidores ressaltaram a personalidade tranquila do paulista.



Massa anunciou sua aposentadoria na manhã desta quinta-feira no autódromo de Monza, na Itália – aos 35 anos, ele não renovará seu contrato com a Williams. Vice-campeão mundial em 2008, ele considerou o escândalo do GP de Cingapura o pior momento de sua carreira.



“Obrigado Felipe Massa por todos os anos conosco e tudo de melhor para seus futuros desafios”, escreveu a equipe Ferrari em sua conta oficial no Twitter. Além dos oito anos como titular do time, o brasileiro foi piloto de testes da equipe italiana na temporada de 2003.



Dos oito anos em que passou na Ferrari, três foram ao lado do finlandês Kimi Raikkonen. O europeu conquistou o Mundial em 2007, com o brasileiro como companheiro de equipe. “Nós tivemos um bom relacionamento quando estávamos no mesmo time, ele é um cara legal”, disse o finlandês.



O brasileiro deixou a equipe italiana em 2013 e passou a defender a Williams. Nos três anos no time inglês, correu ao lado do também finlandês Valtteri Bottas. “Parabéns por sua carreira, Felipe Massa. Grande companheiro de equipe e piloto. Vamos aproveitar o fim de 2016”, afirmou o europeu.



Massa também ganhou elogios de outros pilotos do grid da Fórmula 1. Sebastian Vettel elogiou o desempenho do brasileiro no carro, mas ressaltou sua personalidade. “Além do talento e da velocidade, ele é um grande cara, tranquilo. Sentiremos sua falta”, disse o tetracampeão do Mundial.



Com 242 participações em Grandes Prêmios da Fórmula 1, Massa é o nono piloto com mais largadas na história da categoria. Entre os pilotos ainda em atividade, apenas Raikkonen, Jenson Button e Fernando Alonso já estiveram em mais corridas do que o piloto brasileiro.



“Faz 15 anos que corremos juntos. É sempre um sentimento estranho quando alguém se aposenta do esporte. Ele conquistou tanto, tantas vitórias e ficou muito perto de conquistar o Mundial”, disse Button, que também pode se aposentar ao fim da temporada.



A longevidade do piloto brasileiro foi destacada pelo dinamarquês Kevin Magnussen, de 23 anos de idade. “Nunca vi Fórmula 1 sem ele correndo, então é uma carreira muito longa. E a dele foi boa. Se ele acha que é o momento certo para isso, desejo boa sorte”, afirmou o piloto da Renault.