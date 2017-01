Manthiqueira vai encarar o Timão na segunda fase

Esportes

Guaratinguetá

O Manthiqueira de Guaratinguetá fechou a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior sem nenhuma vitória. Porém, em seu ano de estreia na competição, o time do Vale do Paraíba ainda conseguiu se classificar para a segunda fase com o segundo lugar do grupo 18, com três pontos.

E, na sequência do campeonato, vai encarar uma pedreira pela frente: o Corinthians, primeiro colocado do grupo 17.

Neste domingo, o time comandado pela técnica Nilmara Alves empatou por 1 a 1 com o Coritiba, na última rodada, no estádio Dario Rodrigues Leite. O time paranaense, que será adversário do Taubaté, fechou na liderança, com sete pontos.