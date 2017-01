Manthiqueira perde para o Timãozinho e está eliminado

Esportes

- 20:41

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté

O Manthiqueira de Guaratinguetá, que pela primeira vez disputava o torneio, comemorou o fato de chegar à segunda fase logo de cara. Porém, não teve fôlego para superar o Corinthians, dono de nove títulos e maior campeão do torneio.

Com transmissão ao vivo para todo o país, o time comandado pela técnico Nilmara Alves perdeu por 5 a 1 nesta quarta-feira.

A Laranja Mecânica do Vale ainda conseguiu resistir à pressão do alvinegro nos primeiros 20min de jogo. Aos 23min, após falha da zaga, Marquinhos abriu o placar para o Timãozinho.

No segundo tempo, o alvinegro ampliou logo no primeiro minuto, com Mantuan, após rebote do goleiro.

Depois disso, o Corinthians teve outras chances de ampliar contra o time da região e marcou o terceiro aos 36min, com Pedrinho.Renan fez o quarto aos 40min e e Carlinhos fez o quinto aos 45min. Nos acrescimos, Felipe descontou aos 48min.

E o Manthiqueira, curiosamente deixa a Copinha sem vencer nenhum jogo, já que na primeira fase empatou os três jogos que disputou e avançou em segundo lugar no grupo.