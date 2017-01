Manthiqueira empata na estreia: 4 a 4

Esportes

- 16:20

Guaratinguetá



Em sua primeira participação na história da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Manthiqueira de Guaratinguetá estreou com empate por 4 a 4 contra o Itabaiana-SE, em uma partida cheia de alternativas, nesta quarta-feira, no estádio Dario Rodrigues Leite.



Agora, o time que é comandado pela técnica Nilmara Alves volta a jogar na sexta-feira, às 14h, quando recebe o Boavista-RJ.



Nesta quarta, no primeiro tempo, o time visitante abriu o placar aos 14min com Akistochi. Em seguida, oito minutos depois, Alan empatou para a Laranja Mecânica do Vale.Aos 41mi, Leonardo virou para os donos da casa, mas aos 44min Akistoshi novamente empatou para o Itabaiana.



No segundo tempo, Daniel animou a torcida local ao fazer 3 a 2 aos 10min. Porém, o time da região novamente deu bobeira e viu os sergipanos empatarem aos 30min com Neto e virarem aos 32min com Michel. Porém, o Manthiqueira ainda conseguiu chegar ao empate aos 42min, com Alan.