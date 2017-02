Julia Vasconcelos é bronze no US Open de Taekwondo

Esportes

São José dos Campos



A joseense Julia Vasconcelos conquistou a medalha de bronze nesta sexta-feira no Aberto de Taekwondo dos Estados Unidos, disputado em Las Vegas, e considerado um dos eventos mais equilibrados do mundo na modalidade. Este foi o terceiro ano seguido que a atleta conquistou uma medalha na competição.



Foi também a primeira competição forte da atleta de São José dos Campos após a participação nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em agosto do ano passado, quando ela foi eliminada na primeira rodada.



“Após fazer 4 lutas duras, fiquei com a medalha de bronze novamente. Feliz com esse resultado, porque essa é a minha primeira competição após os Jogos Olímpicos. Depois de um longo período de férias e alguns problemas, consegui vencer a mim mesma!”, disse Julia Vasconcelos, através das redes sociais.