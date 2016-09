Joseense é bicampeã paulista de Mountain Bike

Esportes

- 10:08

São José dos Campos



A ciclista Camila Melo, de São José dos Campos, conquistou neste último domingo o título do Campeonato Paulista de Mountain Bike XCM. A prova foi disputada em Socorro, onde a joseense encarou uma prova de 57 quilômetros em estradas de terra e um forte calor durante todo o percurso.

"Fiz uma prova consciente onde consegui me encaixar bem e manter um bom ritmo do inicio ao fim. Queria agradecer a Deus por sempre me iluminar e meu vô que mesmo lá de cima tenho certeza que me ajudou e me deu forças hoje (domingo)", afirmou a atleta, em sua conta no Facebook.



"Obrigada treinadora Rafaela Della Giustina e meu preparador físico Emerson Miranda pelo trabalho que vem realizando comigo, meus pais por todo apoio e a torcida de todos!", concluiu.



O título é o segundo da carreira de Camila. Segundo a atleta, agora o objetivo é a Copa Internacional da modalidade ,que será disputada em novembro, em Congonhas-MG.