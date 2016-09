Jean vence penúltima etapa do Rali dos Sertões

Esportes

São José dos Campos



A Honda dominou a segunda parte da etapa maratona do Rali dos Sertões e conquistou as três primeiras colocações no penúltimo dia da competição, nesta sexta-feira (dia 9). E o joseense Jean Azevedo mais uma ve z foi o vencedor, com Tunico Miranda em segundo e Gregorio Caselani, o líder da competição, em terceiro. Neste sábado, (dia 10), a prova termina em Palmas.



Os pilotos largaram de Mateiros (TO) em direção a Ponte Alta (TO) sem poder contar com o auxílio dos mecânicos para a manutenção das máquinas. "Foi a etapa mais dura que eu já corri na minha vida. Foram 450 quilômetros de areia e mais uns 70 quilômetros de terra, o que judiou bastante das motos. Entretanto, as Honda CRF 450X fizeram toda a diferença na etapa maratona. As três chegaram em perfeitas condições", afirmou Gregorio, que ampliou a vantagem para o segundo colocado, o também joseense Ramon Sacilotti, e ficou bem perto do título.