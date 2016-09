Jean Azevedo fecha última etapa com vitória, mas não leva o hepta

Esportes

- 20:01

São José dos Campos

O piloto joseense Jean Azevedo, da equipe Honda, venceu neste sábado a última etapa do Rali dos Sertões, disputada entre Goiânia-GO e Palmas-TO. Porém, como havia abandonado uma das etapas anteriores por problemas mecânicos, ficou longe da disputa pelo título entre as motos. Jean é hexacampeão do rali mais perigoso do país.

Por outro lado, o também joseense Ramón Sacilotti, da equipe Kawasaki, foi vice-campeão no geral, após ficar em segundo lugar na etapa de ontem, formando uma dobradinha de pilotos de São José dos Campos.

Nas motos, o título dos Sertões ficou com Gregório Caselani, comanheiro de Jean Azevedo na equipe Honda.