Jean Azevedo fecha etapa em segundo, mas lidera os Sertões

Esportes

- 16:09

São José dos Campos

Gregorio Caselani, da equipe Honda, foi o primeiro entre as motos a chegar a Cavalcante (GO), nesta segunda-feira, na segunda etapa cronometrada do Rali dos Sertões. O piloto Jean Azevedo, de São José dos Campos, e também da Honda, terminou em segundo. Tunico Maciel, que também integra a Equipe Honda, caiu e não completou, mas está bem e deve largar nesta terça-feira (dia 6), quando a prova segue em direção a Posse (GO). No acumulado dos dois dias, Jean lidera e Gregorio é o segundo, com apenas 13 segundos de diferença.

O representante da região é hexacampeão da prova mais desafiadora do país e, este ano, sonha com o hepta da competição.

Os 418,3 quilômetros (374,8 quilômetros cronometrados) foram concluídos por Gregorio em 5h06min34. Jean percorreu o trecho em 5h09min19. O terceiro do dia foi Ricardo Martins, com 5h10min59.

"Foi uma etapa longa, dura e com um início bastante desgastante. Larguei em primeiro novamente e hoje peguei quatro porteiras fechadas. Mas foi só o segundo dia e tem muita prova para a gente andar", afirmou Jean, através da assessoria de imprensa.

Terceira etapa. Até Posse, os pilotos e navegadores vão enfrentar 643,48 quilômetros, sendo 376,41 cronometrados. Depois de um deslocamento inicial de 23 quilômetros, eles vão iniciar uma especial (contra o relógio) muito técnica.

No início haverá estradas sinuosas, com muitas erosões e depressões. A prova prossegue por uma região montanhosa, com muitas subidas e descidas fortes e com trechos de trial. A rota se mantém sinuosa por estradas menores e com velocidade média. Mais à frente, prossegue por estradas de alta velocidade.

O roteiro alterna pontos de média e alta velocidade, com muita navegação até o último trecho, quando o ritmo aumenta novamente e segue assim até o final. O piso predominante é o de cascalho. Porém, com muitas pedras, estradas de piçarra e pequenos trechos de areia.