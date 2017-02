Inscrições para curso de decoração infantil estão abertas em São José

Esportes

- 11:51

Daniela Santos

São José dos Campos



Os interessados em decoração de festa infantil terão uma oportunidade de aprender um pouco mais sobre este universo, em São José dos Campos.



É que por meio do programa ‘Qualifica São José’, a prefeitura disponibilizará vagas para um curso na área. Para participar é necessário ter ao menos 18 anos, ensino fundamental completo e ser residente em São José.



Os cursos serão ministrados nos períodos matutino e vespertino, nos meses de fevereiro e março e será abordada questões como acabamento, tendências do mercado e detalhes do desenvolvimento de uma peça temática, por exemplo. As inscrições poderão ser realizadas pelo telefone 156 ou na página do programa ‘Qualifica São José’. As inscrições poderão ser feitas até o dia 7 de fevereiro.



No mês de fevereiro, as aulas serão nos dias 13, 20 e 24. Já em março, nos dias 3, 6, 10, 13, 20 e 24. A duração, em cada dia, é de um período de quatro horas.