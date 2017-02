Fora de casa, Tigre vence a primeira na Série A-3

Esportes

O São José dos Campos conquistou neste domingo a sua primeira vitória no Campeonato Paulista da Série A-3. Pela segunda rodada da competição, o Tigre do Vale aproveitou bem o campo neutro e venceu o Catanduvense por 2 a 0, no estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto e conquistou os seu três primeiros pontos no torneio.



Com o time de Catanduva com o estádio interditado por falta de dinheiro para reforma, teve que jogar praticamente sem torcida neste domingo.

E os joseenses, que na estreia em casa perderam por 1 a 0 para o Monte Azul, não tiveram nenhuma pressão e começaram a resolver a situação no primeiro tempo. Aos 46min, de falta, o lateral Amauri abriu o placar para o Tigre do Vale. Depois, aos 10min da etapa complementar, Michel ampliou a contagem e deixou a vitória bem encaminhada.



Agora, o time comandado pelo técnico Paulo Campos volta a jogar fora de casa. Na quarta-feira, visita a Matonense, às 16h, no estádio Hudson Buck Ferreira, em Matão, pela terceira rodada.