Esportes

- 19:41

São José dos Campos

O tenista Felipe Meligeni, sobrinho do famoso Fernando Meligeni, foi campeão neste sábado por duplas no US Open juvenil. O atleta, que compete pela equipe da Associação Esportiva São José, e mora em São José dos Campos, jogou ao lado do boliviano Juan Aguilar.

Na final, eles derrotaram a dupla canadaense Feliz Aliassime e Benjamin Sigouin, cabeça de chave número três do torneio, com 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 7/6(4)), em Nova Iorque.