Dupla brasileira conquista título inédito no Dacar!

Esportes

- 11:19

São José dos Campos



A dupla brasileira Leandro Torres e Lourival Roldan conquistou neste sábado o inédito título do Rali Dacar 2017, que este ano teve largada no Paraguai e chegada na Argentina. Eles foram campeões na categoria UTVs pela primeira vez na história.

Lourival, na década de 1990, chegou a ser navergador do joseeense André Azevedo nos caminhões, quando a prova ainda era disputada em continente africano.



Este ano, pela primeira vez desde 1988, a prova não teve a participação de nenhum piloto do Vale do Paraíba, já que Jean Azevedo optou por não disputar em 2017.