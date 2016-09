Dorival assume culpa por derrota, mas não poupa árbitro

Esportes

Antes mesmo de começar a entrevista coletiva após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, o técnico Dorival Júnior avisou que não iria comentar sobre a arbitragem. Porém, não tinha como fugir do assunto. Apesar de tentar evitar, o comandante do Santos não se conteve e disparou contra o juiz Rodrigo Batista Raposo.



Aos 45 minutos do primeiro tempo, o árbitro expulsou o meia Lucas Lima por entender que o camisa 10 estava fazendo ‘cera’ em uma cobrança de escanteio, quando a partida ainda estava empatada em 1 a 1.



“Aquilo foi jogada ensaiada. Um crime esse tipo de atitude. Nunca vi isso no futebol. Foi uma pena porque ali desarticulou o trabalho e a possibilidade de um resultado. Pensar que estávamos retardando o jogo vendo uma equipe que estava procurando a vitória, precisando de um resultado. Foi uma decisão muito infeliz”, afirmou Dorival.



Apesar das reclamações contra a arbitragem o técnico do Peixe assumiu a culpa pelas falhas da equipe na derrota desta quinta-feira.



“O erro é meu, não dos jogadores, fomos infelizes na bola parada. É difícil sustentar uma situação com um a menos”, completou o treinador.



Os jogadores do alvinegro também não pouparam o árbitro do duelo desta quinta-feira.



“A gente veio com intuito de vitória, vínhamos jogando bem. Não se faz o que fez aqui. Vimos que ele veio mal intencionado e isso não pode acontecer. Não pode fazer isso porque aqui tem trabalhadores”, disparou o zagueiro Gustavo Henrique.



O atacante Ricardo Oliveira, na saída do gramado, não quis comentar a atuação da arbitragem e pediu para os jornalistas entrevistarem o juiz. Rodrigão, por sua vez, mostrou indignação, mas já quer o time pensando no próximo duelo, contra o Corinthians, na Vila Belmiro.



“Isso é uma vergonha para o Brasil. Eles fizeram papel de casa e agora temos que levantar a cabeça porque domingo temos clássico”.



Para o embate diante do Timão, no próximo domingo, às 16h (de Brasília), o Alvinegro Praiano terá três desfalques. Além de Lucas Lima, expulso, Victor Ferraz e Ricardo Oliveira levaram o terceiro cartão amarelo e também estão fora.



O Santos treinou em Porto Alegre na manhã desta sexta-feira para iniciar a preparação para o clássico contra o Corinthians, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Brasileirão.