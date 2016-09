Cristóvão brinca com “risco” de dar certo

Esportes

- 13:20

São Paulo



O técnico Cristóvão Borges parece cada vez mais desenvolto para tratar da responsabilidade de substituir Tite e das críticas quase incessantes que recebe da torcida do Corinthians desde que assumiu o comando do clube. Sorridente ao falar sobre o tema na entrevista coletiva concedida na tarde, o treinador vislumbrou um crescimento da equipe no terço final do ano e mandou um aviso aos críticos.



- Quando eu cheguei, qual era o desafio? Substituir o Tite. Para mim, como treinador, isso é um grande presente e desafio. Não conto com muito crédito e eu corro risco de dar certo-, avaliou o comandante, que disse ter concordado com algumas análises críticas a seu respeito.



- Se eu der certo, vocês vão falar muito bem de mim. Eu não acompanho nem leio tudo, não. Mas, durante esse período, eu li algumas análises sobre o Corinthians, sobre o que eu mudava, acertei, errei. Li coisas muito interessantes. Tem isso também-, disse Cristóvão, classificando como exagerados alguns dos discursos negativos sobre seu trabalho.



- Nunca fiquei chateado. Eu fui muito criticado e sei que é algo desproporcional, fora do real. Não é justo, por exemplo, porque o treinador, se vai bem, é elogiado, do contrário, não. Que foi exagerado? Claro que sim. Mas não me incomoda porque eu tenho consciência que é exagero. Hoje já não tem mais isso do Tite, vai muito além disso. É uma coisa até desrespeitosa às vezes-, observou.



Para ele, algo determinante para uma maior paciência da torcida com o time daqui para frente foi a saída dos titulares Bruno Henrique e Elias, confirmada nos últimos 15 dias. Com os dois, 20 atletas que participaram do título brasileiro do ano passado já não estão mais no elenco.



- Ainda não deslanchamos porque é um processo natural das coisas. Com tudo isso, esse grupo não colocou o potencial que pode. E eu vejo isso começar a aparecer. Depois da saída do Bruno e do Elias, aí já mudou. Todo mundo meio que saiu de órbita antes, mas agora voltaram, está mais real o processo de crítica todos já começaram a entender-, afirmou, descartando a possibilidade de a “saudade” da torcida ter aumentado com as recentes boas exibições da Seleção Brasileira sob o comando de Tite.



- A Seleção tem feito um bem para todos nós, está todo mundo mais calmo, mais tranquilo, com menos mágoa. Não vou me livrar da comparação, não vou me livrar. Agora, sobre a cobrança aumentar… Isso aí depende, é uma onda, vai depender. Quando tiver em cima, tranquilo. Embaixo, ela vem, aí você tem que estar preparado para encarar-, filosofou.