Corrida Joseense registra 1.200 participantes

Esportes

- 10:56

São José dos Campos



Com participação de cerca de 1.200 atletas, a Corrida da Virada Joseense, realizada no sábado (31), encerrou a programação de eventos esportivos em São José dos Campos. A competição ocorreu na Estrada Municipal Pedro Moacir de Almeida, no bairro Vargem Grande (região norte), e teve corridas de 15km e 5 km, além de caminhada de 5km.



O campeão geral da sexta edição da corrida foi Joaquim de Sousa Sobrinho, que havia sido vice no ano passado. Ele completou o percurso de 15 quilômetros com o tempo de 51min23, seguido respectivamente por Waldecir Delmonte dos Santos (52min29) e Renato Luiz da Silva Moura (54min23).



Na prova feminina, Maria Luciana Siqueira Paulo conquistou o título pela segunda vez consecutiva, com tempo de 1h3min35. Em segundo lugar chegou Maria Cecilia Conde Severiano (1h7min12). Rozirene Ferreira Moraes (1h7min30)ficou na terceira colocação.



Já a competição dos 5km foi vencida por Cesar Augusto Conde Severiano. Em seguida chegaram Raimundo dos Santos Mourão (segundo) e Claudinei de Sousa Cirqueira (terceiro). Entre as mulheres, Irma Maria Carlos cruzou a linha em primeiro, deixando para trás as irmãs Drielle e Jennifer Letícia Conde Severiano, que mantiveram a tradição da família no pódio.



Organizada pela HL Eventos Esportivos, a prova também completou a programação do Circuito Joseense de Corridas de Rua de 2016, sendo a 13ª etapa e a 7ª a valer pontos para o ranking municipal. Além da competição em si, os corredores experientes e amadores suportaram a alta temperatura para encerrar o ano com boa forma e qualidade de vida.



Ainda não está definido o calendário de 2017 do Circuito Joseense, que é organizado pela Prefeitura.