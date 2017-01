Copinha abre temporada com duas partidas nesta segunda-feira

Esportes

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos



A edição 2017 da Copa São Paulo de Futebol Júnior começa já nesta segunda-feira, dia 2 de janeiro, com duas partidas para movimentar o calendário brasileiro do futebol. Pelo grupo 1, a Ferroviária de Araraquara faz o primeiro jogo do ano, às 18h45, contra o Vila Nova-MG, às 18h45, em casa, no estádio Arena da Fonte Luminosa.



O Palmeiras, que ainda persegue o seu primeiro título da Copinha, estreia logo em seguida, às 21h, quando encara o Paranoá-DF. Serão três rodadas, onde os times se enfrentam dentro da chave e os dois melhores do grupo se classificam.



Os times do Vale do Paraíba só estreiam no torneio a partir do dia 4. O Taubaté, que manda seus jogos no Joaquinzão, joga quarta-feira, às 16h45, contra o Operário-MS. A chave do Burrão tem ainda o Corinthians, que no mesmo dia, às 18h45, encara o Pinheiro-MA.



O São José dos Campos, do técnico Cléber Arildo, recebe o Mogi Mirim, às 14h, no estádio Martins Pereira, com entrada gratuita, também na quarta-feira. Em seguida, o Internacional faz o duelo entre gaúchos contra o Aimoré, às 16h.



O Manthiqueira de Guaratinguetá, que pela primeira vez sedia o torneio, recebe o Itabaiana-SE, às 14h, no estádio Dario Rodrigues Leite. Às 16h, o Coritiba encara o Boa Vista-RJ, no mesmo local.



O Guaratinguetá, outro time da cidade na Copinha, manda seus jogos em Itararé, e estreia no mesmo dia e horário contra o Estaciano-SE.